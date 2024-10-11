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Російські військові дезертирують та просять прихистку у Франції: ЄС видав перші візи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російські військові дезертирують та просять прихистку у Франції: ЄС видав перші візи
Росіяни дезертирують та просять притулку в Європи
фото з відкритих джерел

Російська група військових дезертирів отримала європейські візи 

Російські військові, які висловили антивоєнну позицію та не стали воювати проти України, або ж втекли з лінії фронту, подали документи для отримання прихистку у Франції. Євросоюз вже видав візи цим громадянам. Про це інформує ВВС.

За інформацією джерела, один із тих, хто отримав візу, брав участь у бойових діях проти України. Інші – кадрові військові, а також двоє мобілізованих, яким вдалося уникнути відправки на фронт.

ЗМІ зазначає, що для видачі віз ключовою умовою для європейської влади була не лише втеча від мобілізації, але й чітка антивоєнна позиція. Відомо, що всі шестеро перебіжчиків уже прибули до Франції та розпочали процес отримання притулку.

Цікаво, що минулого року Національний суд Франції з питань притулку ухвалив рішення, яке підтвердило право російських дезертирів та ухильників на притулок у країні.

Дезертирство в армії РФ

В російській армії дедалі більше поширюються випадки дезертирства та ухиляння від участі у війні проти України. Багато російських військовослужбовців, особливо мобілізовані, не бажають брати участь у конфлікті, стикаючись з високими ризиками загибелі та жорсткими умовами служби.

Однією з головних причин дезертирства є низький моральний дух і погана організація в російських збройних силах. Станом на 2024 рік, багато військових відчувають себе кинутих на призволяще – без належного забезпечення, медичної допомоги або чітких військових цілей. Інші солдати вважають війну проти України несправедливою і не бажають воювати через ідеологічні чи особисті переконання.

Є також повідомлення про те, що російські солдати часто стикаються з недбалістю командування, корупцією та відсутністю підтримки на полі бою. В деяких випадках, мобілізовані солдати свідомо ухиляються від участі у боях, розуміючи, що це може врятувати їхні життя.

Важливу роль у підтримці дезертирів грають європейські держави, такі як Франція, яка підтвердила право російських дезертирів на отримання притулку. Це відкриває нові можливості для тих, хто не хоче бути частиною цієї війни, і стимулює нові хвилі ухилення та дезертирства.

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що попри те, що російське військове керівництво намагається підтримувати дисципліну в своїх лавах від початку повномасштабного вторгнення в Україну, після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року ця проблема загострилася.

До слова, серед російських військових, що перебувають на окупованій території Луганщини, збільшилася кількість дезертирів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Нагадаємо, як повідомили журналісти ВВС, лейтенант-артилерист Іван Корольов дезертирував із армії РФ, нелегально перетнув кордон Литви і був затриманий прикордонниками. Утікач попросив політичного притулку в країні. Мовляв, «не хотів брати участь у кровопролитній війні». 

Теги: розвідка Франція документи військові втеча кордон притулок фронт британська розвідка

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