На Донеччині загинули офіцери з КНДР: стало відомо, що вони там робили

Північнокорейські вйськові на Донеччині дивляться за використанням боєприпасів російською армією

Росія все більше залежна від боєприпасів із КНДР

Присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості», – пояснив він.

Ці військові, за словами Коваленка, супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією.

«РФ все більше залежна від боєприпасів із КНДР до різних типів озброєнь. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23», – констатував військовий.

Як відомо, нещодавно ЗМІ написали, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Нагадаємо, половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

Нагадаємо, армія РФ досі переважає українське військо за кількістю артилерійських снарядів на фронті. Але з зими 2024 року ця різниця скоротилася майже втричі.

До слова, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.