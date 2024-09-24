Центр протидії дезінформації пояснив заборону військовим користуватися Telegram

Рішення про заборону Telegram для військових було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку

Telegram потрапив під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України

Месенджер Telegram заборонено використовувати на службових пристроях працівникам органів державної влади та підприємств критичної інфраструктури, співробітникам сектору безпеки і оборони та військовослужбовцям. Рішення було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку. Про це заявив директор Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

«Ніколи щодо Telegram не можна було дати гарантій, де зберігається інформація після вашого листування, навіть якщо ви стерли листування з іншою особою. Частина серверів телеграма досі знаходиться на території Росії, частина серверів попередньо знаходиться в Дубаї. Відповідно, чи контролюють ці сервери, чи мають до них доступ російські спецслужби, чи ні – невідомо», сказав він.

Те, що листування зберігається на зовнішніх серверах, міг помітити будь-хто, хто змінював смартфон і заходив після того у свій акаунт з іншого смартфону.

«Підтягуються документи і файли, які ви надсилали іншій людині, якщо ви не почистили листування з нею. Безпосередньо ця інформація зберігається. Використання Telegram як месенджера не для читання новин, а саме для спілкування як месенджера людьми, які працюють на державу військовослужбовцями становить потенційну небезпеку», – пояснив Андрій Коваленко.

Саме тому було запроваджено заборону пересилати в Telegram службові документи та комунікувати в цьому месенджері про службові справи. Вже від 2022 року військові припинили використовувати Telegram, перейшовши переважно на Signal та WhatsApp.

«Що стосується використання у службових цілях, наприклад ведення офіційних телеграм-каналів державних органів, то воно не заборонене», – пояснив голова Центру протидії дезінформації РНБО України.

Нагадаємо, Telegram потрапив під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки

До слова, щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, компанія оновила умови використання та політику конфіденційності застосунку. Тепер IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила компанії, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити.