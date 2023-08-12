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Російський дезертир втік у Литву і попросив про політичний притулок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський дезертир втік у Литву і попросив про політичний притулок
Російський лейтенант-артилерист Іван Корольов
фото: скриншот відео

Росіянин займався забезпеченням окупаційних військ боєприпасами, але воювати нібито не хотів

Лейтенант-артилерист Іван Корольов дезертирував із армії РФ, нелегально перетнув кордон Литви і був затриманий прикордонниками. Утікач попросив політичного притулку в країні. Мовляв, «не хотів брати участь у кровопролитній війні». Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, росіянин проходив службу у військовій частині 59313-39, яка належить до «Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу». У звичайний час частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю РФ.

Посвідчення особи Корольова
Посвідчення особи Корольова
фото: BBC

«Третього серпня я вирішив покинути Російську Федерацію у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку», – розповів Корольов.

За його словами, він був заступником начальника складу обліково-операційного відділення польового артилерійського складу, але на території України не воював.

«Я брав участь у спеціальній воєнній операції, але перебував весь цей час на території РФ. На території України я не був. Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми приймали боєприпаси з усієї Росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну», – сказав дезертир.

Журналісти зазначили, що не мають незалежного підтвердження слів Корольова. Артилерист ворожого війська зазначив, що його відправили до міграційного центру в Пабраді, де він перебуватиме, доки литовська влада розглядатиме його заяву на політичний притулок.

Нагадаємо, цьогоріч 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідку на проживання у Литві через загрозу національній безпеці країни.

До слова, триває 535-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні.

Теги: окупанти Литва росіяни

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