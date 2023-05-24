Як Росія карає дезертирів: дані британської розвідки

За п’ять місяців суди в РФ розглянули 1053 справи про дезертирство

Багато дезертирів покарані умовними термінами, після чого їх передислоковують назад на фронт

У Росії побільшало вироків у справах про дезертирство в армії. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що попри те, що російське військове керівництво намагається підтримувати дисципліну в своїх лавах від початку повномасштабного вторгнення в Україну, після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року ця проблема загострилася.

Так, за даними незалежних російських журналістів, у період з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку військовослужбовців, що більше, ніж за весь 2022 рік.

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«Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільному залишенні частини, зараз покарані умовними термінами, що означає, що вони можуть бути передислоковані для участі в «спеціальній військовій операції». Зусилля Росії щодо поліпшення дисципліни зосереджені на створенні прикладів для решти і заохоченні патріотичного запалу, а не на усуненні першопричин розчарування солдатів», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Росія засекретила статистику про вироки військовим за дезертирство.

Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.