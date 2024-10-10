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Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року
Бойові дії, станом на 10 жовтня
фото з відкритих джерел

Ворог постійно атакує на Курахівському напрямку

Російські загарбники завдали напередодні по території України один ракетний удар, застосувавши три ракети, 58 авіаударів (скинули 104 КАБ), також задіяли 694 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3324 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

Новини війни в Україні

За минулу добу було зафіксовано 119 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня чотири рази атакували в районі Вовчанська та Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та Слатине.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Райони населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське, що на Лиманському напрямку, 18 разів були атаковані російськими загарбниками. Захисники України відбили 16 атак ворога. Бої тривають неподалік Дружелюбівки та Новосадового.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Сім штурмових дій в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок на Краматорському напрямку здійснили окупанти протягом сьогоднішнього дня. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Тут агресори за підтримки авіації 11 разів атакували поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Нашими захисниками на цей час зупинено 23 атаки. Основні зусилля - 13 штурмів, ворог сьогодні сконцентрував біля Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час.
Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 189 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три засоби РЕБ, одну артилерійську систему, два автомобілі, один багі та мотоцикл, пошкоджено одну гармату та бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

За сьогодні на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності, всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції, три з яких тривають дотепер. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Шість разів агресор штурмував передній край нашої оборони в районах Богоявленки на Времівському напрямку за сьогодні. Українські воїни зупинили всі спроби потіснити їх з позицій, до того ж окупанти залучали штурмову авіацію – били НАРами по населеному пункту Роздольне.

Фото: deepstatemap
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Чотири зазіхання на позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, окупанти завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснили 165 артилерійських обстрілів по населених пунктах Курщини.
Окремо варто відзначити воїнів 38 окремої бригади морської піхоти, 14 бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 960-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: фронт росія Україна війна росіяни Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2024 року
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