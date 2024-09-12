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Біля Фінляндії, неподалік дачі Путіна, РФ розгорнула два корвети «Буян-М» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Біля Фінляндії, неподалік дачі Путіна, РФ розгорнула два корвети «Буян-М» (фото)
Аналітики зазначають, що розміщення корветів класу «Буян-М» на Ладозькому озері – це не тільки військовий, а й політичний сигнал
фото: з відкритих джерел

Кораблі, оснащені крилатими ракетами «Калібр», посилюють обороноздатність регіону і служать нагадуванням про готовність Росії захищати свої інтереси

На Ладозькому озері, недалеко від кордону з Фінляндією, російське військово-морське командування розмістило два ракетні корвети класу «Буян-М». Корвети розташовані всього за 30 миль від Фінляндії, на такій самій відстані розташована й одна з резиденцій президента РФ Володимира Путіна. Це було зафіксовано 8 вересня Osint-ресурсом MT Anderson з відповідними супутниковими знімками Sentinel-2.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, розміщення корветів на Ладозькому озері можна розглядати як відповідь на щораз більшу напруженість між Росією і НАТО, особливо після вступу Фінляндії до альянсу у квітні 2023 року. Це розгортання дає змогу Росії демонструвати свою військову міць у безпосередній близькості від кордонів Фінляндії – нового члена НАТО.

Біля Фінляндії, неподалік дачі Путіна, РФ розгорнула два корвети «Буян-М» (фото) фото 1

Кораблі, оснащені крилатими ракетами «Калібр», посилюють обороноздатність регіону і служать нагадуванням про готовність Росії захищати свої інтереси. А Ладозьке озеро надає російському флоту відмінну точку для спостереження за діями НАТО в Північній Європі.

Близькість до Фінляндії дає змогу Москві контролювати обстановку і чинити тиск на сусідні країни, посилаючи чіткий сигнал про те, що російські військові сили готові до оперативного реагування на будь-які загрози.

Біля Фінляндії, неподалік дачі Путіна, РФ розгорнула два корвети «Буян-М» (фото) фото 2

Аналітики також зазначили, що розміщення корветів класу «Буян-М» на Ладозькому озері – це не тільки військовий, а й політичний сигнал. Крім того, їхня близькість до дачі Путіна підкреслює намір Кремля убезпечити об'єкти вищого керівництва країни.

Тим часом у коментарях до опублікованих знімків ідеться, що розгортання бойових кораблів може бути пов'язане з присутністю Путіна в районах Ладозького озер.

Біля Фінляндії, неподалік дачі Путіна, РФ розгорнула два корвети «Буян-М» (фото) фото 3

Отже, розміщення корветів «Буян-М» на Ладозькому озері – це крок, який поєднує в собі як геополітичні, так і військові цілі. Це символічний і практичний елемент російської стратегії стримування в Північній Європі.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін привласнив собі навіть водоспад. Його таємна «Північна резиденція» в Карелії захоплює все більше заповідних земель і територією вже вдвічі перевищила Монако.

Як повідомляють розслідувачі центру «Досьє», їм вдалося побачити оновлені інтер'єри «дачі Путіна» в Карелії через 10 років після початку її будівництва. Про цю резиденцію відомо з 2016 року. Її понад десять років тому почали зводити його пітерські друзі-мільярдери, зокрема Юрій Ковальчук. Місцеві жителі кажуть, що сам диктатор з'являється тут щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря.

Нагадаємо, журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

 

Теги: корабель Фінляндія диктатор військові путін

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