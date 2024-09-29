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Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН
Лавров в ООН говорив про ядерний статус РФ
фото з відкритих джерел

Лавров зробив кілька сміливих заяв під час виступу в ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, де знову зосередив увагу на позиції Росії щодо війни в Україні. Він заявив, що західні країни намагаються завдати Росії «критичної поразки», що, на його думку, є неприпустимим через ядерний статус Росії. Про це повідомляє видання AP.

Лавров підкреслив, що спроби перемогти ядерну державу є небезпечними та можуть мати катастрофічні наслідки, натякаючи на можливість використання ядерної зброї у відповідь на подальші військові дії Заходу та України​.

«Я не говоритиму тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї спроби боротися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія», – сказав він.

Як зазначають західні країни, ця риторика відповідає тривалим погрозам ядерного шантажу, які Росія використовує з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, такі заяви спрямовані на те, щоб відлякати західні країни від подальшої підтримки України. Росія неодноразово згадувала про свій ядерний арсенал, що викликало занепокоєння у світової спільноти та призвело до посилених закликів щодо ядерної деескалації.

Міжнародна реакція на подібні заяви Росії була однозначно негативною. Країни-члени ООН, зокрема США, Європейський Союз та інші союзники України, різко засудили будь-які спроби Росії використовувати ядерну зброю як інструмент тиску. Вони наголосили, що така риторика є безвідповідальною і неприпустимою, особливо в контексті міжнародного права та Статуту ООН​.

На прес-конференції після свого виступу Лавров сказав, що «незалежно від того, чи дадуть Україні дозвіл на постачання зброї великої дальності, ми подивимося, як вони зрозуміли почуте».

Нагадаємо, Європейський Союз розкритикував нові погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на масовані повітряні атаки на РФ.

До слова, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня.

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Теги: росія путін Сергій Лавров військові ракета диктатор Європейський союз погрози ядерна зброя

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