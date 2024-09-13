Дезертирство в російській армії різко зросло – Нацспротив

Про дезертирство свідчать рейди військової поліції міністерства нападу РФ на Луганщині

Серед російських військових, що перебувають на окупованій території Луганщини, збільшилася кількість дезертирів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Про це (дезертирство, – «Главком») свідчать рейди військової поліції міністерства нападу РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, в Старобільську поліціянти загарбників влаштовують перевірку документів ледве не кожному перехожому чоловічої статі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні 2024 року у військових судах Росії винесено рекордну кількість вироків за дезертирство військовослужбовців в армії РФ. До цього найвищий показник був у лютому.

За даними видання, у березні 2024 року російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців – 684 людини. Це означає, що протягом місяця судді ухвалювали приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня.

Зазначимо, лейтенант-артилерист Іван Корольов дезертував з армії РФ, нелегально перетнув кордон Литви і був затриманий прикордонниками. Утікач попросив політичного притулку в країні. Мовляв, «не хотів брати участь у кровопролитній війні».