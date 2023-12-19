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Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
Велика Британія та Франція повторюють, що вторгнення Росії в Україну має закінчитися невдачею
фото: apnews.com

Девід Кемерон заявив, що економіки західних партнерів України «перевершують російську економіку у відношенні 25 до одного чи більше»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і його колега з Франції Катрін Колонна наполягають на тому, що агресію Росії не можна заохочувати, відмовляючи Україні у продовженні військової допомоги від ключового партнера – Сполучених Штатів. Про це  повідомляє The Associated Press.

Заява пролунала на тлі проблем із продовженням допомоги Україні з боку США.

Кемерон, виступаючи після переговорів з Колонною в Парижі, сказав, що економіки західних партнерів України «перевершують російську економіку у відношенні 25 до одного чи більше». «Ми повинні зробити так, щоб ця економічна сила та ці зобов’язання окупилися. Якщо ми зможемо, я не сумніваюся, що ми зможемо переконатися, що Путін програє, і важливо, щоб він програв», – заявив глава МЗС Британії.

Ні Кемерон, ні Колонна в коментарях журналістам не анонсували нову допомогу Україні. Вони не відповідали на запитання. «Пліч-о-пліч із самого початку наші дві країни працюють разом, щоб гарантувати, що російська агресія стане провалом», – сказала Колонна.

Кемерон заявив, що підтримка України з боку Великої Британії і Франції триватиме «стільки, скільки буде потрібно». Порівнявши війну з «п'єсою, яка складається з різних актів», він сказав, що союзники України повинні визначити її наступний етап.

«Першим актом була приголомшлива невдача Росії у спробах досягти своїх цілей. Другим актом був контрнаступ України влітку 2022 року, блискучий успіх, який показали українці, відкинувши росіян, повернувши половину втраченої території. Третій акт був складнішим на суші. Але четверта дія ще не написана, і ми повинні переконатися, що пишемо її правильно разом з нашими друзями та партнерами із західного світу», – заявив Кемерон.

Як повідомлялося, до кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. 

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Теги: путін гроші Девід Кемерон фінансування Пентагон Франція Велика Британія

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