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Швеція затвердила допомогу Україні на рекордну суму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція затвердила допомогу Україні на рекордну суму
Швеція виділила Україні новий пакет допомоги в розмірі 1,4 млрд крон
фото з відкритих джерел

У Швеції також наголосили на потребі продовження фінансової підтримки ЄС для України

Сьогодні, 14 грудня, уряд Швеції  затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро, про який раніше оголосив прем’єр-міністр Ульф Крістеррсон. Про це йдеться у повідомленні представництва Швеції в ЄС у соцмережі X. 

Наголошується, що Україна бореться за своє виживання, а також за безпеку і свободу Європи. «Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру», – зазначили у представництві.

У Швеції також наголосили на потребі продовження фінансової підтримки ЄС для України. «Майбутнє України – в ЄС», – йдеться у дописі. 

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден побував фронті в Україні та заявив, що країна не виграє війну, принаймні в нинішньому вигляді, тому потрібна потужна підтримка країн Заходу. Водночас він зауважив, що потрібно збільшити підтримку України, зокрема з боку Швеції. 

Як повідомлялося, Швеція виділила Україні новий пакет допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші будуть спрямовані на підтримку українців у зимовий період. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає SVT Nyheter. За його словами, більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України, який підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Теги: Швеція міністр гроші Україна

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