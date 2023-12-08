Як росіяни схиляють мігрантів воювати проти України
З іноземців-окупантів, які знайшли свою смерть в Україні, найбільше вихідців із Узбекистану і Таджикистану
Медведєв, Шойгу та інші можновладці РФ регулярно хизуються кількістю набраних контрактників. Те, як це відбувається, відомо з недавнього прикладу нещасних непальців. У наборі такого контингенту Росія не гребує жодними методами. Наприклад, прикордонне протистояння Фінляндії та Росії також завершилося спробою набрати нових найманців.
Мігрантів, які намагаються потрапити до Фінляндії з території Росії, вербують до російської армії під загрозою видворення. Як мінімум про два такі випадки стало відомо Бі-Бі-Сі та правозахисникам, які працюють із біженцями. Опитаний мігрант із Сомалі Авад, який прилетів до РФ в липні цього року, стверджує, що після невдалої спроби доїхати до Польщі через Білорусь, він спробував дістатися Фінляндії з Санкт-Петербурга, але був затриманий дорогою до кордону. із простроченою візою.
За словами Авада, в російському центрі тимчасового утримання (ЦТУ) з ним і ще 11 іноземцями спілкувалися «люди у формі», які запропонували річний контракт «з підготовкою та різними варіантами» та гарною зарплатою. Тих, хто погодився, привезли до табору на кордоні з Україною. Там вони відмовилися від контрактів, їм стали погрожувати, а потім пообіцяли повернути до ЦТУ та вигнати з Росії. Аналогічну історію розповів і виходець із Іраку.
Насправді, з 254 іноземців-окупантів, які знайшли свою смерть в Україні, найбільше вихідців із Узбекистану (61 підтверджений загиблий) і Таджикистану (60). Проте географія вербування не обмежується лише пострадянськими країнами. Цього тижня радіостанція «Кульміє» з Могадішо повідомила про щонайменше 8 громадян Сомалі насильно завербованих до ЗС РФ. Протягом останніх місяців десятки сомалійців приїжджали до РФ та Білорусі, сподіваючись перетнути кордон з ЄС і отримати там притулок. Щонайменше 60 із них були заарештовані. Зараз їх схиляють вступити до ЗС РФ та вирушити на війну. Вісім сомалійців таку згоду вже дали.
У липні 2022 року ЄС додав до списку санкцій 10 громадян Сирії, звинувативши їх у вербуванні найманців для російської армії. У травні цього року Путін підписав указ про спрощене отримання російського громадянства тим, хто уклав контракти з армією РФ. Але приманка не дуже допомагає. Російські найманці непокояться. І є чому.
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