Ситуація в економіці. Як нам уникнути аргентинського сценарію
Маємо катастрофічну ситуацію з мультиплікацією вилучених з реальної економіки коштів
За 2022-2023 роки податкові та процентні вилучення з економіки зросли вдвічі. Так податкові надходження до Зведеного бюджету за 2 роки зросли в 2,1 рази (переважно за рахунок ПДФО військових), а процентні доходи банків – в 1,9 рази (використано дані за 10 місяців 2023 року).
При цьому номінальний ВВП за цей же період зріс лише на 22%.
Тобто маємо катастрофічну ситуацію з мультиплікацією вилучених з реальної економіки коштів. В подальшому ми не зможемо постійно збільшувати вилучення, якщо не будемо відчувати зворотного ефекту росту продуктивності від економіки.
Видатки Зведеного бюджету на реальну економіку теж зросли дуже помірно: невоєнні та непроцентні видатки за 2022-2023 рр. зросли лише на 44%.
Гроші прокручуються один раз через державні фінанси а потім просто «лежать» на рахунках банківської системи, або ж вилучаються в іноземну валюту поза банками.
Україні потрібно вишукувати механізми залучення вилучених коштів в економіку.
Ми самі себе заганяємо в глухий кут!
Потрібне розширення фіскальних та монетарних інструментів підтримки реального сектора економіки: розширення програм кредитної підтримки бізнесу, сприятлива монетарна політика, інші програми грантової та кредитної допомоги.
Потрібна зміна державної філософії розпорядження грошовими коштами, які є в економічній системі. Збільшення (а не зменшення) ролі держави в економіці перехідного типу.
Кожен долар та кожна гривня повинні працювати ефективно і продуктивно.
Ризикуємо повторити аргентинський сценарій. Час грає проти нас.
Коментарі — 0