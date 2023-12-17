Ситуація в економіці. Як нам уникнути аргентинського сценарію

Кожен долар та кожна гривня повинні працювати ефективно і продуктивно на нашу економіку

Маємо катастрофічну ситуацію з мультиплікацією вилучених з реальної економіки коштів

За 2022-2023 роки податкові та процентні вилучення з економіки зросли вдвічі. Так податкові надходження до Зведеного бюджету за 2 роки зросли в 2,1 рази (переважно за рахунок ПДФО військових), а процентні доходи банків – в 1,9 рази (використано дані за 10 місяців 2023 року).

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При цьому номінальний ВВП за цей же період зріс лише на 22%.

Тобто маємо катастрофічну ситуацію з мультиплікацією вилучених з реальної економіки коштів. В подальшому ми не зможемо постійно збільшувати вилучення, якщо не будемо відчувати зворотного ефекту росту продуктивності від економіки.

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Видатки Зведеного бюджету на реальну економіку теж зросли дуже помірно: невоєнні та непроцентні видатки за 2022-2023 рр. зросли лише на 44%.

Гроші прокручуються один раз через державні фінанси а потім просто «лежать» на рахунках банківської системи, або ж вилучаються в іноземну валюту поза банками.

Україні потрібно вишукувати механізми залучення вилучених коштів в економіку.

Ми самі себе заганяємо в глухий кут!

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Потрібне розширення фіскальних та монетарних інструментів підтримки реального сектора економіки: розширення програм кредитної підтримки бізнесу, сприятлива монетарна політика, інші програми грантової та кредитної допомоги.

Потрібна зміна державної філософії розпорядження грошовими коштами, які є в економічній системі. Збільшення (а не зменшення) ролі держави в економіці перехідного типу.

Кожен долар та кожна гривня повинні працювати ефективно і продуктивно.

Ризикуємо повторити аргентинський сценарій. Час грає проти нас.