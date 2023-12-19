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Пентагон заявив про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua

Остін: «Червоне море – це найважливіший водний шлях, а також великий торговий коридор, що полегшує міжнародну торгівлю»

Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає пресслужба Пентагону.

«Червоне море – це найважливіший водний шлях, а також великий торговий коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об'єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб'єкт (хусіти –ред.)», – заявив Остін.

Повідомляється, що операція «Prosperity Guardian» об'єднує декілька країн, у тому числі Британію, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію для спільного вирішення проблем безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

Теги: торгівля Пентагон

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