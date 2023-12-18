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Пентагон повідомив, коли вичерпаються кошти для допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли вичерпаються кошти для допомоги Україні
Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Пентагон тисне на Конгрес для виділення допомоги Україні

Уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. Про це заявив контролер Пентагону Майкл МакКорд, повідомляє Bloomberg.

Видання уточнює, що фактично Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

«Міністерство оборони витрачає останні $1,07 млрд на закупівлю нової зброї і техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну», – сказав Майкл МакКорд.

Він додав, що щойно ці кошти буде виділено, міністерство вичерпає доступне йому фінансування для допомоги в забезпеченні безпеки України.

МакКорд заявив про це в листі лідерам комітетів Палати представників і Сенату з оборонної політики та асигнувань. Лист має чинити тиск на Конгрес США з приводу схвалення більш ніж 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.

Нагадаємо, у Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Теги: гроші США Сенат США Пентагон

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