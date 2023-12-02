Проблема РЕБів та дронів
Потрібно вимагати більших санкцій для виробників електроніки за торгівлю з РФ
Проблема в тому, що РФ почала закуповувати елементну базу для станцій РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) та ФПВ дронів, а також купувати готові рішення, які у нас необережно назвали «весільні дрони», на Державному рівні. Московиті почали робити замовлення на півтора роки вперед, що ускладнює закупівлі іншим агентам. Гроші у них є, тому вони масово роблять закупки, зокрема в Китаї. Російські блогери навіть жаліються, що військам РФ складно списувати ці фпв, тому тисячі лежать на складах.
Активність ураження дронами виросла в рази, іде війна частот та протоколів...
Які проблеми це створює нам, всім взагалі. Ускладнилися масові замовлення в Китаї, бо промислові потужності обмеженні. Ускладнилися великі замовлення у виробників плат та мікросхем тощо. У нас подекуди одного однакового серійного РЕБ не знайдеш, якщо в середину заглянути.
Висновок: Потрібно вимагати від наших Партнерів більших санкцій на виробників електроніки та комплектуючих подвійного призначення та дронів за торгівлю з РФ, вимагати і допомогати блокувати сірі постачання через треті країни.
Закуповувати Самим, масово, елементну базу.
Не 1000 плат чи мікросхем, а десятки тисяч.
Кому робить є.
Он в КПІ 16000 студентів, з них багато кому за 25, волонтерських ініціатив багато, є приватні підприємства, в універах потрібно відкривати гуртки «очумєлі ручки».
Є фільм «Війна клонів», а у нас «Війна дронів» і маючи підтримку всього світу буде соромно в ній не перемогти. Але для Перемоги потрібно докласти більше зусиль.
P.S. І потрібні оператори та інженери, оператори-інженери.
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