Проблема РЕБів та дронів

Потрібно вимагати більших санкцій для виробників електроніки за торгівлю з РФ

Проблема в тому, що РФ почала закуповувати елементну базу для станцій РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) та ФПВ дронів, а також купувати готові рішення, які у нас необережно назвали «весільні дрони», на Державному рівні. Московиті почали робити замовлення на півтора роки вперед, що ускладнює закупівлі іншим агентам. Гроші у них є, тому вони масово роблять закупки, зокрема в Китаї. Російські блогери навіть жаліються, що військам РФ складно списувати ці фпв, тому тисячі лежать на складах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Активність ураження дронами виросла в рази, іде війна частот та протоколів...

Які проблеми це створює нам, всім взагалі. Ускладнилися масові замовлення в Китаї, бо промислові потужності обмеженні. Ускладнилися великі замовлення у виробників плат та мікросхем тощо. У нас подекуди одного однакового серійного РЕБ не знайдеш, якщо в середину заглянути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Висновок: Потрібно вимагати від наших Партнерів більших санкцій на виробників електроніки та комплектуючих подвійного призначення та дронів за торгівлю з РФ, вимагати і допомогати блокувати сірі постачання через треті країни.

Закуповувати Самим, масово, елементну базу.

Не 1000 плат чи мікросхем, а десятки тисяч.

Кому робить є.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Он в КПІ 16000 студентів, з них багато кому за 25, волонтерських ініціатив багато, є приватні підприємства, в універах потрібно відкривати гуртки «очумєлі ручки».

Є фільм «Війна клонів», а у нас «Війна дронів» і маючи підтримку всього світу буде соромно в ній не перемогти. Але для Перемоги потрібно докласти більше зусиль.

P.S. І потрібні оператори та інженери, оператори-інженери.