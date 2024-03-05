Франція долучиться до чеської ініціативи з надання боєприпасів Україні

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів

Президент Франції сказав, що ініціатива Чехії щодо боєприпасів для України «надзвичайно корисна»

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ. Про це Макрон оголосив 5 березня в Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, повідомляє Bloomberg.

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Президент Франції сказав, що ініціатива Чехії «надзвичайно корисна, ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь».

«Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні й сумісні з обладнанням, яке ми передали (Україні – «Главком»)», – додав він.

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Говорячи про те, звідки брати кошти на фінансування плану Чехії, Макрон припустив, що це може бути «двостороння мобілізація, це може бути співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування».

«Так само це може бути європейське фінансування, фінансування з Європейського фонду миру, яке може бути частково мобілізоване для цієї ініціативи», – припустив президент Франції.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

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Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.