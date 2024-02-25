Зеленський описав одним словом, яким буде 2024 рік для України

Говорячи про третій рік повномасштабної війни для України, Зеленський зауважив, що він «переломний»

«Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський назвав 2024 рік переломним, і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни. Про це він сказав під час пресконференції, відповідаючи на запитання, чи зараз «найслабші» часи для України з початку повномасштабної війни, з огляду на співвідношення нашої зброї та зброї російських окупантів, а також того, що вони зараз намагаються просуватися.

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«Я не вважаю, що це найслабший момент… Шокуючий момент був 24-го два роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимося всі: ззовні – з партнерами, і, не дай боже, всередині, – тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося», – зауважив глава держави.

Говорячи про третій рік повномасштабної війни для України, Зеленський зауважив, що він «переломний».

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«Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно… і мужність, і стійкість. Для того, щоб вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся», – зауважив президент.

Раніше Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.