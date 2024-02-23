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Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)
Вартість одного такого контейнера із усім наповненням – 45 тис євро
фото: Razom for Ukraine

Розробники та волонтери планують створити мережу зі 100 мобільних стабілізаційних контейнерів вздовж всієї лінії фронту

У Києві представлено мобільний стабілізаційний контейнер Stabnet. Він має допомагати рятувати важкопоранених на передовій, забезпечити швидке надання медичної допомоги «на нулі». Необхідність у такій техніці виникла тому, що через тривалу евакуацію з поля бою і брак стаціонарних стабілізаційних пунктів, 50% важкопоранених врятувати не вдається. Такі оцінки дають медичні бригади, що працюють на фронті.

«Часто відстань між полем бою і стабілізаційним пунктом бригади досить велика й евакуація триває довше, ніж нам би хотілося. На жаль на цьому етапі ми втрачаємо бійців внаслідок важких поранень. Крім того, оперативне надання допомоги у належних умовах допоможе зменшити кількість випадків бактеріального зараження, що призводить до ампутацій», – зазначив начальник медичної служби Командування Сил ТрО ЗСУ, полковник Томак.

Він додає: часто стабілізувати бійців доводиться в абсолютно непристосованих до цього умовах, буквально на землі. Тому мережа таких медичних контейнерів вздовж лінії фронту допомогла б знизити рівень смертності захисників.

«Ідея створити компактний автономний комплекс народилась під час волонтерських поїздок на фронт, коли ми постачали автомобілі швидкої та медичне обладнання. Конструкцію запозичили у мобільних лазне-пральних комплексів, а також модулів польових шпиталів, які передавали Україні західні партнери. Цей контейнер можна швидко доправити у потрібне місце звичайним пікапом, адже час – найважливіше у боротьбі за життя пораненого», – розповів ідеолог та керівник проєкту, французький волонтер Дам’ян Аррі-Марен.

Перший пілотний контейнер, представлений у Києві, виготовлено за підтримки фонду Razom for Ukraine. У процесі проєктування команду розробників консультували десять медичних бригад, які працюють у стаціонарних стабілізаційних пунктах.

Автономну роботу забезпечують бак для води та два генератори, а всередині контейнер нашпигований обладнанням, яке потрібне для екстреної допомоги.

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«У нас є дві стійки з обладнанням, де маємо: кисневий концентратор, набір для інтубації, апарат ШВЛ, дефібрилятор, монітор всіх життєво важливих функцій, УЗД-апарат та електрокоагулятор для зупинки кровотечі. Також є стерилізатор для обробки інструментів, мийка і холодильник для медикаментів та препаратів крові», – зазначає координаторка розгортання Stabnet на передовій, лікарка-хірург капітан медичної служби ЗСУ Людмила Сакали.

Саме вона відповідає за медичну експертизу цього проєкту. Медикиня вже вирушила на передову зі пілотним стабпунктом, де його тестуватимуть вже у реальних бойових умовах і за потреби внесуть коригування у проєкт.

Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото) фото 1

Розробники пояснюють: контейнер не броньований, адже особлива перевага розробки – мобільність. Його вага до 2 тонн – контейнер може тягнути будь-який позашляховик чи пікап по бездоріжжю. У разі загрози обстрілів, стабпункт, що перебуває на «нулі» має розташовуватися у спеціальних інженерних спорудах.

Вартість одного такого контейнера із усім наповненням, як повідомили «Главкому» представники проєкту, 45 тис євро: окрім медичного обладнання там встановлені два генератори, системи обігріву, знезараження і миття контейнера.

Розробники та волонтери планують створити мережу зі 100 мобільних стабілізаційних контейнерів вздовж всієї лінії фронту та цим розв'язати проблему втрати поранених бійці на шляху евакуації

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Теги: волонтер евакуація фронт втрати

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