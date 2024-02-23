Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)
Розробники та волонтери планують створити мережу зі 100 мобільних стабілізаційних контейнерів вздовж всієї лінії фронту
У Києві представлено мобільний стабілізаційний контейнер Stabnet. Він має допомагати рятувати важкопоранених на передовій, забезпечити швидке надання медичної допомоги «на нулі». Необхідність у такій техніці виникла тому, що через тривалу евакуацію з поля бою і брак стаціонарних стабілізаційних пунктів, 50% важкопоранених врятувати не вдається. Такі оцінки дають медичні бригади, що працюють на фронті.
«Часто відстань між полем бою і стабілізаційним пунктом бригади досить велика й евакуація триває довше, ніж нам би хотілося. На жаль на цьому етапі ми втрачаємо бійців внаслідок важких поранень. Крім того, оперативне надання допомоги у належних умовах допоможе зменшити кількість випадків бактеріального зараження, що призводить до ампутацій», – зазначив начальник медичної служби Командування Сил ТрО ЗСУ, полковник Томак.
Він додає: часто стабілізувати бійців доводиться в абсолютно непристосованих до цього умовах, буквально на землі. Тому мережа таких медичних контейнерів вздовж лінії фронту допомогла б знизити рівень смертності захисників.
«Ідея створити компактний автономний комплекс народилась під час волонтерських поїздок на фронт, коли ми постачали автомобілі швидкої та медичне обладнання. Конструкцію запозичили у мобільних лазне-пральних комплексів, а також модулів польових шпиталів, які передавали Україні західні партнери. Цей контейнер можна швидко доправити у потрібне місце звичайним пікапом, адже час – найважливіше у боротьбі за життя пораненого», – розповів ідеолог та керівник проєкту, французький волонтер Дам’ян Аррі-Марен.
Перший пілотний контейнер, представлений у Києві, виготовлено за підтримки фонду Razom for Ukraine. У процесі проєктування команду розробників консультували десять медичних бригад, які працюють у стаціонарних стабілізаційних пунктах.
Автономну роботу забезпечують бак для води та два генератори, а всередині контейнер нашпигований обладнанням, яке потрібне для екстреної допомоги.
«У нас є дві стійки з обладнанням, де маємо: кисневий концентратор, набір для інтубації, апарат ШВЛ, дефібрилятор, монітор всіх життєво важливих функцій, УЗД-апарат та електрокоагулятор для зупинки кровотечі. Також є стерилізатор для обробки інструментів, мийка і холодильник для медикаментів та препаратів крові», – зазначає координаторка розгортання Stabnet на передовій, лікарка-хірург капітан медичної служби ЗСУ Людмила Сакали.
Саме вона відповідає за медичну експертизу цього проєкту. Медикиня вже вирушила на передову зі пілотним стабпунктом, де його тестуватимуть вже у реальних бойових умовах і за потреби внесуть коригування у проєкт.
Розробники пояснюють: контейнер не броньований, адже особлива перевага розробки – мобільність. Його вага до 2 тонн – контейнер може тягнути будь-який позашляховик чи пікап по бездоріжжю. У разі загрози обстрілів, стабпункт, що перебуває на «нулі» має розташовуватися у спеціальних інженерних спорудах.
Вартість одного такого контейнера із усім наповненням, як повідомили «Главкому» представники проєкту, 45 тис євро: окрім медичного обладнання там встановлені два генератори, системи обігріву, знезараження і миття контейнера.
Розробники та волонтери планують створити мережу зі 100 мобільних стабілізаційних контейнерів вздовж всієї лінії фронту та цим розв'язати проблему втрати поранених бійці на шляху евакуації
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