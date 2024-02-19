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Партизани зафіксували в Криму техніку РФ для перекидання на фронт

Діана Гасюк
glavcom.ua
Партизани зафіксували в Криму техніку РФ для перекидання на фронт
фото: «Атеш»

Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму

Партизани виявили військову техніку російських загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву «Атеш».

Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму. Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

«Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.

Нагадаємо, триває 725-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.

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Теги: Крим військова техніка фронт ворог партизани

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