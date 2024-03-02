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РФ продовжує звозити найманців з Куби та Нігерії на окуповані території

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ продовжує звозити найманців з Куби та Нігерії на окуповані території
Росія активно вербує людей з бідних країн світу
фото: ЦНС

ЦНС зазначає, що найманці проходять підготовку на місцевих полігонах, де їх тренують колишні члени терористичної групи «Вагнер».

На тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу. про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

ЦНС зазначає, що найманці проходять підготовку на місцевих полігонах, де їх тренують російські інструктори, колишні члени терористичної групи «Вагнер».

«Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів. Зауважимо, що найманці отримують більше виплати ніж росіяни, адже їх життя коштує дорожче. Проте їх смерть не призводить до соціального зростання у самій РФ», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що влада Куби повідомила про арешт 17 осіб, які імовірно пов'язані зі злочинною мережею, яка вербувала кубинців до російської армії. 

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

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Теги: росія окупанти Куба українці Україна окупація Нігерія

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