Французькі правоохоронці заарештували віллу колишньої дружини Путіна

Вілла розташована в Англеті, недалеко від Біарріца

«Під прицілом» Франції також перебуває нерухомість кількох наближених до Кремля олігархів

У Франції правоохоронці в грудні минулого року заарештували віллу «Рівері», яка пов’язана з колишньою дружиною російського диктатора Володимира Путіна – Людмилою Очеретною. Про це повідомляє Challenges.

За інформацією джерел видання, вілла належала росіянину Артуру Очеретному – нинішньому чоловіку колишньої дружини Путіна.

Вілла розташована в Англеті, недалеко від Біарріца. Зазначається, що раніше паризьська прокуратура вже проводила там обшуки.

Окрім вілли Очеретного, «під прицілом» також перебуває нерухомість кількох наближених до Кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко, брати Ротенберги та бізнесмен Сергій Тоні.

Вілла «Рівері» збудована у 1930 році. Спочатку її назвали вілла «Сюзанна» на честь вдови лондонського банкіра, яка була її спонсором.

За даними Occrp (проєкт звітності про організовану злочинність і корупцію), нерухомість площею 5 тис. кв. м було придбано за 5,4 млн євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.

Як повідомлялося, в австрійському курортному містечку Кіцбюель розташована вілла вартістю 10 млн євро, яка належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу та використовувалася для відпочину донькою Путіна Марією Воронцовою.

Раніше суд у Франції заморозив право власності щодо вілли Irina Maria вартістю близько 120 млн євро, розташованої на курорті Рокбрюн-кап-Мартен на Лазурному березі. Офіційно вона належить російсько-вірменському бізнесменові Самвелу Карапетяну, проте прокуратура в Парижі вважає, що її реальним бенефіціаром є дочірня компанія російського «Газпрому»

До слова, російський диктатор Володимир Путін збудував «царське село» у підмосковному Ново-Огарьові. Через підставних осіб та закордонні офшори він скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції та роздав їх родичам