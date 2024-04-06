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Макрон розповів про першу з 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Макрон розповів про першу з 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія веде проти України
фото з відкритих джерел

Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі «Крокус Сіті Хол»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори міністра оборони Себастьяна Лекорню з російським міністром Сергієм Шойгу пройшли напружено. За його словами, Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї. Висловлювання Шойгу про те, що Україна та Франція могли відіграти роль у теракті, – сміховинні, зазначив французський президент. Про це пише видання France24.

Наголошується, що французький та російський міністри оборони провели першу розмову від 2022 року. Проте тон цього діалогу, за словами Макрона, був дивним та загрозливим.

«Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зв'язався зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу і заявив, що Париж готовий активізувати обмін інформацією для боротьби з тероризмом. Росія, зі свого боку, заявила Франції, що вона сподівається, що французькі спецслужби не причетні до недавньої атаки на концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї», – ідеться у повідомленні Міноборони Франції.

Водночас Макрон підкреслив, що такі заяви РФ були дивними та загрозливими, тим більше після того, як відповідальність за теракт взяли на себе екстремісти «Ісламської держави».

Проте президент Франції повідомив, що Париж продовжує підтримувати контакти з Росією, оскільки має у своєму розпорядженні корисну інформацію про походження та організацію теракту.

Макрон також зазначив, що звинувачення РФ на адресу українців та французів безглузді.

«Безглуздо говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це нісенітниця. Це не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, яка є частиною російського арсеналу війни», – підкреслив він.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: росія теракт міністр Міноборони Франція Париж українці Україна Еммануель Макрон президент переговори обмін

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