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Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні
Макрон (у центрі), генеральний директор компанії Eurenco Тьєррі Франку (2-й ліворуч) та міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер (крайній праворуч) започаткували будівництво заводу
фото: rfi

Макрон: ЄС потрібно буде дати Україні понад €50 млрд при відмові США допомагати Києву

Країнам Євросоюзу, можливо, потрібно буде виділити Україні додаткові гроші, незважаючи на пакет допомоги у розмірі €50 млрд, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За словами лідера країни, така ситуація настане у разі, якщо США перестануть підтримувати Київ. Про це пише Francebleu.

«Європі, ймовірно, доведеться узгодити більше, ніж 50 мільярдів євро допомоги Україні в тому випадку, якщо США припинять її підтримувати», – сказав він.

Потрясіння, викликані війною на європейській землі та глобальним переозброєнням, вимагають від оборонної промисловості «стійких» зусиль, щоб виробляти все більше і більше, попередив Еммануель Макрон у четвер, закладаючи перший камінь у будівництво порохового заводу для снарядів у місті Бержерак (департамент Дордонь). Завод має розпочати роботу вже на початку 2025 року і виготовлятиме 1200 тонн пороху для снарядів на рік. 

Французька група Eurenco виникла 20 років тому, вона на 100% державна. Eurenco – це скорочення від «європейська енергетична корпорація». Група була створена шляхом об'єднання Національного товариства порохів та вибухових речовин (SNPE) та його шведського та бельгійського аналогів. І це «європейський лідер у виробництві пороху та вибухових речовин», як називають її французькі ЗМІ. Згідно із планами компанії, продажі перевищать 500 млн євро. Підприємство тепер має замовлення до 2030 року.

«Ми взяли за мету назавжди утвердитися в геополітичних, геостратегічних змінах, де роль оборонної промисловості буде зростати», – сказав глава французьккої держави в присутності оборонних промисловців. Він закликав їх прискорити перехід до «воєнної економіки», щоб і надалі активно підтримувати боротьбу України проти Росії.

За його словами, «зусилля», які необхідно зробити, «термінові, ми повинні діяти швидко, сильно, масовано, але вони також мають бути постійними». «Відбувається масове переозброєння Росії, ви бачите, що всюди в Європі військові витрати зростають, замовлення збільшуються», – наполіг Макрон.

Раніше стало відомо, що протягом кількох найближчих тижнів Єврокомісія здійснить оцінку плану України з реформ, який є необхідним для отримання €50 млрд до 2027 року в рамках фонду ЄС Ukraine Facility. Крім того, в ЄК готуються виділити Україні €1,5 млрд кредиту, що залишилися, з пакета перехідного фінансування. Вони передбачені на період розгляду українського плану у Брюсселі.

До слова, Європейський Союз створює власні сили швидкого реагування для виконання «конкретних завдань». Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв’ю грецькій газеті Kathimerini. На запитання щодо того, чи згоден міністр з ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона про зміцнення європейської оборони, він відповів, що злиття армій держав ЄС в єдиний альянс «ніколи не відбудеться».

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Теги: міністр президент Еммануель Макрон фінансування військові завод будівництво Франція гроші війна Єврокомісія Європейський союз

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