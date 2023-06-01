Путін закріпив за собою право користуватися садибою у Ново-Огарьові до кінця життя

Російський диктатор через підставних осіб та закордонні офшори скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції

Російський диктатор Володимир Путін збудував «царське село» у підмосковному Ново-Огарьові. Через підставних осіб та закордонні офшори він скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції та роздав їх родичам, повідомляють росЗМІ.

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Після приходу до влади у 2000 році очільник країни-терористки у межах закону про гарантії експрезиденту закріпив за собою право користуватися садибою у Ново-Огарьові до кінця життя. З того часу у президентській резиденції облаштували басейн, лазню, спортзал, а 2015 року підвели до неї секретну залізницю.

У середині 2006 року землі, що прилягають до резиденції, почали скуповувати компанії, зареєстровані в офшорах. Вони призначалися як «придане» для дочок російського диктатора.

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Так, у 2013 році, коли молодша дочка Путіна Катерина вийшла за сина його друга Миколи Шамалова – Кирила, пара отримала дві дільниці з будинками, які належали панамському офшору. Офіційно молоді люди не реєстрували шлюб, але повінчались у церкві. З метою конспірації землі записали Шамалова.

Молодша дочка Путіна Катерина вийшла за сина його друга Миколи Шамалова – Кирила фото: росЗМІ

З метою конспірації землі записали Шамалова фото: росЗМІ

Другий будинок Шамалов у 2013 році передав Артуру Очеретному – новому партнеру дружини президента Людмили Путіної. Про це свідчить відповідна довіреність із його пошти.

У червні того ж року Путін та його дружина оголосили про розлучення. Проте вони задовго до того знайшли собі нових супутників.

Старшій дочці Путіна – Марії Воронцовій відійшли інші дві ділянки поряд із резиденцією. Вони також були куплені у 2006 році, але вже кіпрським офшором – компанією Ermira. Як стверджує росЗМІ, ця компанія довгі роки була «гаманцем» Путіна.

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Приблизно у 2016 році Шамалов та Катерина розлучилися. Незабаром після цього він втратив майже всі акції найбільшої російської нафтогазової компанії «Сібур», у якій йому належало 20,8% вартістю $2 млрд. Більшість цієї частки повернулася друзям Путіна.

У 2019 році у Шамалова вилучили всі землі у Ново-Огарьові. Однак у нього залишилася вілла у французькому Біарріці, яка раніше належала іншому другу російського диктатора Геннадію Тимченку.

У Шамалова залишилася вілла у французькому Біарріці фото: росЗМІ

Ділянки та будинки в Ново-Огарьові перейшли компанії, яку зареєстрували юристи, пов'язані з мільярдером та другом Путіна Аркадієм Ротенбергом.

Повна карта «царського села» фото: росЗМІ

Нагадаємо, Володимир Путін, наслідуючи російських правителів минулого, збудував для себе та своєї сім'ї справжнє «царське село».

До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.