Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»

Прокуратура Парижа виявила, що, не дивлячись на продаж вілли, вона ніколи не виходила з-під контролю «Газпрому»

Газета Le Monde: «Французька система правосуддя зірвала найбільший куш із початку війни в Україні»

Суд у Франції заморозив право власності щодо вілли Irina Maria вартістю близько 120 млн євро, розташованої на курорті Рокбрюн-кап-Мартен на Лазурному березі. Офіційно вона належить російсько-вірменському бізнесменові Самвелу Карапетяну, проте прокуратура в Парижі вважає, що її реальним бенефіціаром є дочірня компанія російського «Газпрому», пише газета Le Monde.

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«Французька система правосуддя зірвала найбільший куш із початку війни в Україні», – констатує видання. За даними Le Monde, вілла, відома місцевим жителям як Villa del Mare, розташована на ділянці розміром 3 га. До об'єкту, крім того, що має кілька поверхів головної будівлі, належать також три басейни, тенісний корт і вертолітний майданчик. Загальна вартість цього майна оцінюється у 120 млн євро.

Розпорядження про заморожування права власності на віллу, а також на акції компанії SNC Maritime Villa Holding, що нею володіє, датується 12 лютого 2024 року. Стосовно вілли Irina Maria підрозділ прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю (Junalco), вів розслідування за фактом відмивання грошей за обтяжливих обставин, скоєного з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, Росії та Рокбрюн-кап-Мартені.

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Зв'язок Карапетяна з «Газпромом»

2016 року «Газпром нафта» – «дочка» «Газпрому» – продала віллу Самвелу Карапетяну. Однак під час попереднього розслідування Junalco було виявлено безліч фактів, що свідчать про те, що вілла насправді ніколи не виходила з-під контролю «Газпром нафти», йдеться у публікації Le Monde.

Згідно з документами, проаналізованими журналістами, Самвел Карапетян купив акції компанії Maritime Villa Holding SNC, що володіє нерухомістю, у «Газпром нафти» завдяки кредиту у 115 млн євро, виданому Газпромбанком. Останній належить «Газпрому» та Юрію Ковальчуку, який вважається близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, представники французького банку Societe Generale оголосили нове рішення щодо свого майбутнього бізнесу в Росії. Банк планує назавжди покинути ринок країни-агресорки. Французи продали частки в кількох великих компаніях на суму приблизно $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу – ПАТ «Росбанк».