Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР

В ГУР наголошують, що це «найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення терористичного режиму в Кремлі»

Найбільша кількість донатів була в день так званих «виборів Путіна»

Громадяни Росії активно донатять на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

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За інформацією розвідки, за чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал «Freedom», долучилося майже 3000 людей. З них – 1538 росіян, зокрема 200 жителів Москви, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

«Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих «виборів Путіна». Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави», – йдеться у повідомленні.

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В ГУР наголошують, що це «найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі».

Також до міжнародного збору на БПЛА «Сич» для воєнних розвідників також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Нагадаємо, Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході. У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали

Росія поширює два папірці, в яких подано «Путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва».

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Раніше розвідка попередила про збільшення дезінформації та фейків від росіян.