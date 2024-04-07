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Канцлер Німеччини повідомив, коли Росія закінчить війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Канцлер Німеччини повідомив, коли Росія закінчить війну
фото з відкритих джерел

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.

«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», – заявив Олаф Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.

Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.

«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», – сказав очільник уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».

Нагадаємо, що низка країн, включно з Україною, обговорює на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією. Про це в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung розповів німецький канцлер Олаф Шольц.

«Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість», – наголосив він.

Канцлер Німеччини також підкреслив, що мир в Україні можливий у будь-який час – за його словами, для цього Путін мусить «припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська». Він також додав, що посередницькі ініціативи для припинення війни в Україні були завжди.

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Теги: путін путінський режим війна Україна Німеччина росія

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