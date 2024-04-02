Таджицький опозиціонер попередив росіян про нову небезпеку

Кабірі заявив, що ісламісти пропонують просту і привабливу альтернативу бідності, яка панує в Таджикистані

Мухіддін Кабірі: «Через помсту за скривджених таджиків ісламські екстремісти можуть скоїти щось гірше»

РФ не визнала ІДІЛ винним у теракті в «Крокус Сіті» ІДІЛ та намагається показово покарати таджиків. Ісламські екстремісти можуть скоїти на території країни-агресорки щось ще гірше. Про це попередив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі в інтерв’ю «Главкому».

Таджицький політик розповів, що коли РФ не визнала причетності ІДІЛ до теракту, то останні дуже розлютилися. Ісламські екстремісти хочуть довести свою здатність вчиняти злочини навіть більші за масштабами, ніж уже були.

«Москва ж хоче показово покарати таджиків катуваннями, аби залякати населення і унеможливити подібні до «Крокуса» терористичні акції, на котрі могли б зважитися самі цивільні росіяни. Та це може дати і зворотній результат. Коли з міркувань помсти за скривджених таджиків ісламські екстремісти можуть скоїти щось ще гірше», – наголосив він.

Кабірі також висловив сумніви, що таджицька молодь приєднується до ІДІЛ лише через гроші. Він назвав «повною маячнею» твердження щодо здійснення теракту у «Крокус Сіті» за 500 тис. рублів. На його думку, подібне роблять, «у першу чергу керуючись власними переконаннями, а не жагою наживи».

«Ісламісти пропонують дуже просту і привабливу альтернативу безпросвітній бідності, яка панує в Таджикистані. Якщо залишишся живим – станеш героєм. Коли ж судилося тобі загинути – будеш шахідом: таким чином, потрапляння напряму до раю гарантоване», – зазначив таджицький політик.

Мухіддін Кабірі додав, що це «доволі непоганий» вибір для молодої людини без жодної перспективи в житті.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою. Також про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.