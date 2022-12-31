Нардеп розповів, до яких хитрощів вдається Україна та її партнери при постачанні зброї

Не «Патріотом» єдиним. Рахманін назвав альтернативу легендарному комплексу

Щоб забезпечити безперешкодне та безпечне переправлення певного озброєння на територію України, заяви про його майбутнє постачання лунають тоді, коли зброя вже перебуває на території Україні і працює. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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Він наголосив, що тема поставок західної зброї дуже чутлива.

«Інколи, наскільки можна судити, заявляють про майбутнє постачання зброї, коли вона вже перебуває на території Україні і навіть вже працює. З одного боку, це є психологічним ефектом впливу на противника, з іншого – спроба ввести його в оману, аби забезпечити безперешкодне та безпечне переправлення певного озброєння на нашу територію», – пояснив парламентар.

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У той же час депутат застеріг українців від ставлення до Patriot, «як до якогось вундерваффе, що повністю закриє нам небо».

«Це достатньо дорогий і складний вид озброєння, який потребує жорстких умов щодо його зберігання, експлуатації, захисту, потребує відповідного вишколу персоналу. Але це просто висококласна система ППО, повноцінне бойове використання якої відбувалося тільки на Близькому Сході під час двох іракських кампаній. Застосування цих зенітно-ракетних комплексів під час сирійського та йєменського конфліктів було обмеженим. Під час першої іракської війни Patriot перехоплювали більше 80% ракет у небі над Саудівською Аравією, але менше 50% – над Ізраїлем. І це тоді йшлося про старі балістичні ракети «Скад». Під час другої кампанії відсоток перехоплень «Скадів» був уже вищий. Але наскільки ефективний Patriot проти сучасних ракет – питання до певної міри відкрите», – сказав він.

Рахманін нагадав, що у 2015 році ЗМІ повідомляли про комп’ютерне моделювання, яке начебто підтвердило, що модернізований Patriot здатний успішно протистояти «Іскандеру».

«Але в реальних двобоях вони не зустрічалися. Безумовно, Patriot – класна система, але я б не радив ідеалізувати будь-яку зброю. Цей комплекс стане нехай і важливим, але лише одним з компонентів системи вітчизняної ППО», – переконаний він.

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До того ж для опанування українськими військовими цих чутливих комплексів ППО необхідний час.

«Зазвичай, щойно ухвалюється відповідне політичне рішення, ще до оформлення відповідної угоди, персонал вже починає відбиратися та навчатися. Фахівці, з якими я розмовляв, кажуть, що необхідний термін для опанування Patriot – кілька місяців, десь до пів року», – повідомив нардеп.

Рахманін порадив не забувати і про франко-італо-німецький проєкт SAMP/T.

«Це теж непоганий ЗРК, який, відповідно до заявлених характеристик, здатний перехоплювати балістичні ракети. Є шанси, що Україна може його отримати навіть раніше, ніж Patriot», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Сергій Рахманін дав прогноз, коли Україна вдарить по Білорусі.

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Також парламентар розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів і повідомив, що Фракція «Голос» у Верховній Раді загалом за зміцнення дисципліни в українському війську, проте не в такій жорсткій формі, як того вимагає закон про посилення кримінальної відповідальності бійців ЗСУ.

До слова, глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту українського неба.

У той же час екскомандувач Сухопутних сил США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес вважає одним з основних компонентів майбутньої безпеки України звільнення Криму, і це станеться не пізніше кінця серпня наступного року, оскільки РФ уже зараз суттєво втрачає логістичні можливості.