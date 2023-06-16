Генерал Міллі оцінив хід українського контрнаступу

Міллі: «Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу»

Військовий впевнений, що Україна досягне результату, але не все так просто буде

На контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну. Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє Sky News.

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З його слів, український контрнаступ просувається зі стабільним результатом на своїй початковій стадії.

«Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу. Це дуже складний та інтенсивний бій і, ймовірно, займе значний час і доведеться заплатити високу ціну», – дав свій прогноз Міллі.

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Генерал також наголосив на лідерстві, навичках та моральному дусі українських захисників – усе це різко контрастує з якостями російських солдатів.

За словами Міллі, російське військове керівництво не завжди діє послідовно, а бойовий дух військовослужбовців РФ низький.

«І вони сидять на оборонних позиціях, і багато хто з них навіть не знає, навіщо він там», – зазначив Міллі.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. Імовірно, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

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До слова, Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що наразі підготовку за кордоном проходять понад 6000 українських військових.