Українці терпіли триста років. Більше не будуть!

Агресор намагається нас виснажити

Мета цих щоденних атак на Київ – очевидна.

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«Ми сильні, ми могутні, ми імперія, в нас всього багато, будемо воювать віками!!!»

Така собі «великороська» пропаганда з допомогою іранських «гаджетів». Бо своїх нема, бо віковічно – руки із дупи, бо «жигулі»…

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Виснажить людей, змусити їх просити змилостивитись, припинити…

Насправді, це нікчемна спроба прикрити власну голу курячу обсмалену ж@пу. Бо ж@па – близька і невідворотна.

Українці терпіли то все триста років. Більше не будуть! Обридло! Засуньте свою імперію собі в ср@ку.

Володимир Єрмоленко днями писав, що українці вперше за багато років і століть здобули собі статус великої Спокійної Сили, впевненості в самих собі.

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Навіть наша злість, наша ненависть, наш гнів – раціональні, обраховані, поціновані. Не розпач, а тотальна зневага й красивий гонор вільних людей, які, мов іржа, здолають будь-який імперський метал.

Особливо, якщо це метал з мерзлого г%мна. Противно, але – треба! Як личинок колорадського жука давить.

Таку Силу вже не здолати нікому!