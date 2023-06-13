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ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева
Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ
фото: військкор РФ

За даними пропагандистів, Горячев загинув внаслідок ракетної атаки

Українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки. Про це повідомляє військкор РФ. 

«Виходець із ВДВ, Горячев служив солдатом у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював наш контингент у Придністров'ї, командував 27 омсбр, 201 військовою базою у Таджикистані, навчальним центром у Хабаровську. Вступивши до СВО командиром 5 окремої танкової бригади, «виріс» до заступника командувача 35 ОА (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії», – зазначає пропагандист.

Нагадаємо, втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становлять приблизно чотири роти знищеними й пораненими.

Також знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, йдеться про шість танків, п’ять одиниць БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С» та автомобільну техніку. Крім того, українські захисники знищили ворожі склади з боєприпасами.

До слова, за минулий тиждень українські захисники звільнили 16 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона заявила, що наші воїни продовжують просуватися та звільняти території на зазначеному напрямку. Так, на лівому фланзі Збройні сили України просунулися на 1,5 км.

Крім того, є просування українських військових і на правому фланзі Бахмутського напрямку. Там вони сягнули 3,5 км.

Теги: росіяни військові війна Запоріжжя

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