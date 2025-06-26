Генсек НАТО запевнив, що не називав Трампа «татком»

Рютте каже, що не називав прямо Трампа татком

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що його слова про «татка», які прозвучали в контексті розмови з президентом США Дональдом Трампом, не були адресовані йому особисто.

Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв'ю для Reuters.

Рютте каже, що не називав прямо Трампа татком, це, за його словами, більше розповсюдили у ЗМІ.

«В Європі я іноді чую, як країни запитують: «Марку, США залишаться з нами?». І я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує тата: «Татку, ти залишишся з нами?». Слово «татку» я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа «татком», – сказав Рютте.

Нагадаємо, Рютте прокоментував заяву Трампа щодо Ірану та Ізраїлю. Тоді президент США назвав дії обох країн такими, що «вони, чорт забирай, не знають що роблять».

Генеральний секретар НАТО порівняв лексику Трампа з тим, як може говорити батько про дітей: «Татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити».

Президент США прокоментував цю заяву. «Мені здається, що він мене дуже любить», – сказав Трамп про висловлювання Рютте.

До слова, аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України.

«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, попри зусилля генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися до Трампа та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті 5», – йдеться у повідомленні.

Bloomberg пише, що президента США вітали як почесного гостя на вечері у королівській резиденції. «Дозвольте мені віддати належне давньому лідерству президента Трампа, який закликав НАТО збільшити витрати на оборону», – сказав генеральний секретар Марк Рютте зібраним лідерам.