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Генсек ООН заявив, що він «серйозно стривожений» ударом США по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Генсек ООН заявив, що він «серйозно стривожений» ударом США по Ірану
Гутерреш: Я серйозно стурбований застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до миру

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що він «серйозно стурбований» ударом США по Ірану, закликав до миру та попередив про загрозу подальшої ескалації в нестабільному регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Х.

«Я серйозно стурбований застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану. Це небезпечна ескалація у регіоні, який і так перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці», – написав Гутерреш.

«Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що призведе до катастрофічних наслідків для мирного населення, регіону та світу».

Він наполегливо закликав усі держави-члени ООН до деескалації відповідно до їхніх зобов’язань за Статутом ООН та міжнародним правом.

«Військового вирішення немає. Єдиний шлях вперед – дипломатія», – підсумував генсек ООН.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Теги: дипломатія США Іран Генсек ООН конфлікт

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