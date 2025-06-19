Ізраїль підготував альтернативні сценарії, якщо США відмовляться бити по Ірану

Єрусалим сподівається, що Вашингтон погодиться атакувати Іран

Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер у недавніх інтерв'ю натякнули, що ЦАХАЛ має варіанти дій, крім авіаударів. Один із них, за даними видання – ризикована операція зі спецпризначенцями. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

За словами журналістів, офіційні особи Ізраїлю все ж вважають, що американський президент Дональд Трамп ухвалить рішення на користь удару. Водночас вони стверджують, що навіть поодинці можуть завдати серйозної шкоди об'єкту у Фордо. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану, який розташований у горі, з метою захисту від повітряних атак.

Ізраїль повністю контролює повітряний простір Ірану, а також завдав серйозного удару по іранській армії. За словами американського чиновника, ізраїльтяни повідомили адміністрації Трампа, що хоч бомби можуть не пробити гору досить глибоко, але Єрусалим «може зробити це за допомогою людей».

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.