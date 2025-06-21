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Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Пропозиція китайського лідера містить чотири пункти

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував власне вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Зокрема, сприяння припиненню вогню та початку діалогу. Про це заявив постійний представник КНР при ООН Фу Цун, повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами дипломата, Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході. Пропозиція китайського лідера містить чотири пункти:

  1. Сприяння припиненню вогню та припиненню бойових дій є невідкладним пріоритетом.
  2. Гарантування безпеки цивільного населення має першочергове значення.
  3. Відкриття діалогу та переговорів – це фундаментальний шлях уперед.
  4. Зусилля міжнародної спільноти щодо сприяння миру є незамінними.

Нагадаємо, раніше Китай відреагував на атаку Ізраїлю по Ірану. У Пекіні наголосили, що «раптове відродження напруженості в регіоні не відповідає жодним інтересам». Натомість країна, запевняють в МЗС, готова «відіграти конструктивну роль» у сприянні деескалації ситуації.

Російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін уважно спостерігають за розвитком ситуації на Близькому Сході, виявляючи серйозне занепокоєння через ослаблення позицій іранського режиму.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

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Теги: Китай Сі Цзіньпін конфлікт Ізраїль Іран

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