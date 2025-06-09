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Протести у Лос-Анджелесі. Влада штату подасть до суду на Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Протести у Лос-Анджелесі. Влада штату подасть до суду на Трампа
Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на протести
фото: Luke Johnson / Los Angeles Times

Віцегубернаторка Каліфорнії порівняла дії американського президента з діями угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана

Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що у понеділок очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє Los Angeles Times.

Все через рішення Трампа відправити Національну гвардію у Лос-Анджелес із метою зупинити заворушення. Куналакіс підкреслила, що у сучасній історії США Нацгвардію ще не залучали в такому порядку – без згоди штату. «(Позов) визнає, що (Трамп) не мав повноважень викликати Національну гвардію через протест 400 людей, з яким місцева поліція явно могла впоратися», – сказала Куналакіс в ефірі CNN.

У розмові з The Times посадовиця порівняла дії американського президента з діями угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, коли вона була послом США в Угорщині за адміністрації Барака Обами.

«Мені здається, Трамп навмисно загострює ситуацію. Зазвичай саме так і починається ескалація. Тож мій висновок: він оголосив про залучення Національної гвардії не через потребу, а щоб використати протести як можливість продемонструвати власну силу й жорстокість», – переконана віцегубернаторка.

Посадовиця наголосила, що підпали машин та інші агресивні дії протестувальників – неприйнятні, але зазначила, що місцева влада вже «контролювала ситуацію». Куналакіс також «стурбована загальними намірами» Дональда Трампа.

«Якщо вони почнуть заходити в кожну кухню, на кожне виробництво, в кожен готель і забирати людей лише тому, що ті виглядають як ті, хто без документів, – це дуже тривожно. Невідомо, куди це далі може завести», – вважає посадовиця. За її словами, такі дії не йдуть на користь жодній зі сторін та можуть нести «серйозні наслідки для економіки всієї країни».

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. 

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Трамп наголосив, що ці «беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість», і доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді «у координації з усіма відповідними відомствами вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих заворушень».

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики

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Теги: Дональд Трамп США протест мігранти

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