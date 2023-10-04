Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
Глава Європейської ради Шарль Мішель
фото з відкритих джерел

Керівники країн та урядів ЄС обговорять бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця поточного року

Україна має можливість приєднатися до Євросоюзу до 2030 року, за умови виконання обома сторонами поставлених завдань. Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

«До 2030 року Україна може стати членом Євросоюзу, якщо обидві сторони виконають свою внутрішню роботу. Україна та інші країни-кандидати повинні провести реформи, боротися з корупцією та відповідати вимогам щодо оновлення законодавства. Європейському союзу необхідно чітко розуміти, які спільні цілі ми хочемо досягти, наші пріоритети та на які напрямки ми маємо витрачати кошти. Деякі процеси ухвалення рішень потребують прискорення», – підкреслив Мішель.

Також він підкреслив, що цей процес не буде простим. Але, за його словами, Європейський союз більше не може відкладати це на потім.

«Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. Своєю чергою, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії», – додав глава Євроради.

Варто відзначити, що керівники країн та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.

Теги: міністр Іспанія Україна Дмитро Кулеба Європейський союз переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після візиту на першому році президентства Володимира Зеленського «старий-новий» прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу більше не відвідував Україну. Хоча питань накопичилося чимало
Україно-ізраїльський тупик: чи є шанс помиритися? Війна і дипломатія
8 вересня, 11:15
У Чехії залишаються понад 364 319 біженців із України
Країна ЄС запроваджує вивчення української мови в школах
8 вересня, 14:39
Глава Мінсоцполітики заявила, що українці зловживають соціальною допомогою
Українці шоковані: міністерка соцполітики заявила, що виплати треба скорочувати
22 вересня, 13:07
Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі
До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини
11 вересня, 09:05
Учора Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
23 вересня, 14:03
Росіяни копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки ЗМІ і просувають прокремлівські наративи
Росіяни створюють клони українських медіа
23 вересня, 20:24
Сирени завили у восьми областях України
В Україні лунала повітряна тривога через загрозу балістики (карта)
26 вересня, 07:36
Держдеп США підготував секретну стратегію для України
Держдеп США підготував секретну стратегію для України
2 жовтня, 19:44
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
29 вересня, 06:45

Політика

Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
Нове фінансування допомоги Україні: Білий дім зробив заяву
Нове фінансування допомоги Україні: Білий дім зробив заяву
Євросоюз планує оголосити про початок переговорів щодо вступу України – Politico
Євросоюз планує оголосити про початок переговорів щодо вступу України – Politico
Білий дім заявив про наявність коштів для підтримки України
Білий дім заявив про наявність коштів для підтримки України
Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
Саакашвілі закликав до імпічменту президентки Грузії
Саакашвілі закликав до імпічменту президентки Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
43K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
24K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
15K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
14K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
6120
Дві області після перевірки отримали нових військкомів

Новини

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Вчора, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
2 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту