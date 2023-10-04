Глава Євроради спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС

Керівники країн та урядів ЄС обговорять бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця поточного року

Україна має можливість приєднатися до Євросоюзу до 2030 року, за умови виконання обома сторонами поставлених завдань. Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

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«До 2030 року Україна може стати членом Євросоюзу, якщо обидві сторони виконають свою внутрішню роботу. Україна та інші країни-кандидати повинні провести реформи, боротися з корупцією та відповідати вимогам щодо оновлення законодавства. Європейському союзу необхідно чітко розуміти, які спільні цілі ми хочемо досягти, наші пріоритети та на які напрямки ми маємо витрачати кошти. Деякі процеси ухвалення рішень потребують прискорення», – підкреслив Мішель.

Також він підкреслив, що цей процес не буде простим. Але, за його словами, Європейський союз більше не може відкладати це на потім.

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«Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. Своєю чергою, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії», – додав глава Євроради.

Варто відзначити, що керівники країн та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.