Українці шоковані: міністерка соцполітики заявила, що виплати треба скорочувати

«Нам потрібно зламати все, що є сьогодні соціального»

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя.

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На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати. «Нам потрібно зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато громадян взагалі є у певному сенсі підлітками: «Держава повинна нам: піклуватися, допомагати, але я не братиму участі у своєму особистому розвитку, особистому житті, я не готовий брати відповідальність на себе». І це та філософія, яку ми точно маємо зламати», – підкреслила Жолнович.

Глава міністерства додала, що багато одержувачів соцдопомоги не хочуть змінювати своє становище, навіть якщо воно доволі скрутне. «Це здатність пристосовуватися: ви знаходитесь в зоні комфорту. Навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога. Але стабільна. Я думаю, що дуже небезпечно та ризиковано, коли з усіх екранів різних громадських груп звучать тези: «А давайте ми ще цим піднімемо», – каже міністерка.

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За словами Оксани Жолнович, багато одержувачів допомоги бояться формувати власну долю та «йти у вільне плавання». Вона наголосила, що не можна «роздувати» ту кількість соціальних виплат, яка сьогодні є.

На слова міністерки відреагував колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко. «Завжди думав, що завданням влади є створення умов для комфортного життя громадян. Хто там в «зоні комфорту»? Особливо після 24 лютого 2022 року??», – поцікавився Розенко.

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко також розкритикував заяву Жолнович. «Завжди думав, що для міністра соцполітики головним завданням є власне комфорт громадян. Для економії і урізання є міністр фінансів. У цьому є певний баланс інтересів і функцій в уряді.

Мав би бути.Але не є», – написав він.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вивести українців із зони комфорту можна тоді, коли будуть нормальні пенсії та соціальні виплати.

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Українці порівнюють політику Жолнович із заявами членкині фракції «Слуга народу» Галини Третьякової. Раніше вона заявляла, що українцям «на фізіологічному рівні» досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень.Третьякова також казала, що популістичні соціальні гарантії заганяють державу у суди.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили, чи буде індексація пенсій наступного року. Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак зазначила, що наступне підвищення пенсій заплановано на березень 2024 року, коли буде проведено масштабну індексацію, але вона може бути під питанням через війну.