До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини

Сьогоднішній візит Бербок тримали в секреті з міркувань безпеки

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Про це пише ZDF.

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Сьогоднішній візит Бербок тримали в секреті з міркувань безпеки.

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

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Після прибуття Бербок вже пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше Німеччина обіцяла підтримку України на різних рівнях.

Також Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року. І передала Україні снаряди для Gepard.