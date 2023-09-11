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До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини
Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі
фото: DPA

Сьогоднішній візит Бербок тримали в секреті з міркувань безпеки

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Про це пише ZDF.

Сьогоднішній візит Бербок тримали в секреті з міркувань безпеки. 

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва потягом з Польщі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер. 

Після прибуття Бербок вже пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. 

Нагадаємо, раніше Німеччина обіцяла підтримку України на різних рівнях.

Також Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року. І передала Україні снаряди для Gepard.

Теги: Німеччина війна Україна

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