The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками

Американські чиновники наполягають на зміщенні уваги зі сходу на південь України

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона спрогнозував, що Україна звільнить від російських окупантів східне місто Бахмут до кінця поточного року. Однак американські чиновники наполягають на зміщенні акценту на південь країни. Ця розбіжність демонструє стратегічний «розкол» між Україною та США, пише The New York Times.

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На зустрічі з американськими журналістами 21 вересня Зеленський також спрогнозував, що Збройні сили України деокупують ще два міста, захоплені Росією, але які саме – не уточнив.

Усупереч очікуванням західних військових аналітиків, український лідер заявив, що ЗСУ будуть воювати всю осінь і зиму і зроблять усе можливе, щоб не зупинятися через складні погодні умови.

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Водночас Зеленський передбачив, російський диктатор Володимир Путін призупинить бойові дії через втрату великої кількості військових.

Зазначається, що американська розвідка і військові вже давно задаються питанням, чому Україна так запекло бореться за Бахмут. У березні міністр оборони США Ллойд Остін казав, що місто має «більш символічне значення, ніж стратегічне й оперативне».

Ба більше, деякі американські чиновники кажуть, що битва за Бахмут стала чимось на кшталт «одержимості» для Зеленського та його воєначальників.

Але, як пишуть журналісти, Зеленський може розраховувати на дисфункцію в групі найманців «Вагнера» після загибелі її лідера Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Сили «вагнерівців» захопили Бахмут після місяців кровопролитних боїв. За словами одного з американських чиновників, на тлі загибелі Пригожина і сумнівного майбутнього «Вагнера» українські сили можуть отримати можливість увійти до Бахмута.

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При цьому Зеленський відкинув будь-яку думку про те, що Україна не будує свої плани свідомо, і сказав, що його сили дотримуються «всеосяжного плану». Ці плани, як зауважує видання, іноді розділяли Вашингтон і Київ.

Американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила місто Мелітополь на півдні країни. За словами американських офіційних осіб, звільнення Мелітополя дозволить Україні використовувати артилерію ближнього радіусу дії для знищення російських ліній постачання до Криму, чинячи тиск на військовий опорний пункт РФ там.

Деякі американські чиновники кажуть, що український контрнаступ, схоже, не досягне своєї стратегічної цілі – відрізати або звузити сухопутний міст між Кримом і російським кордоном.

Російські мінні поля виявилися потужним захистом, і українська влада надзвичайно занепокоєна можливими великими втратами, які можуть бути спричинені будь-якою спробою прорвати ці бар'єри.

Американські офіційні особи заявили, що незабаром українським військам буде ще важче просуватися вперед, оскільки ґрунт стане м'яким і багнистим. Деякі чиновники вважають, що протягом кількох тижнів українській армії знадобиться час, щоб відновити запаси техніки і відпочити від літніх боїв.

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Нагадаємо, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Лідери обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

До слова, Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.

Крім того, Україна й США працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема, Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції.