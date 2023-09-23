Головна Світ Політика
search button user button menu button

The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
Учора Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом
фото: Офіс президента України

Американські чиновники наполягають на зміщенні уваги зі сходу на південь України

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона спрогнозував, що Україна звільнить від російських окупантів східне місто Бахмут до кінця поточного року. Однак американські чиновники наполягають на зміщенні акценту на південь країни. Ця розбіжність демонструє стратегічний «розкол» між Україною та США, пише The New York Times.

На зустрічі з американськими журналістами 21 вересня Зеленський також спрогнозував, що Збройні сили України деокупують ще два міста, захоплені Росією, але які саме – не уточнив.

Усупереч очікуванням західних військових аналітиків, український лідер заявив, що ЗСУ будуть воювати всю осінь і зиму і зроблять усе можливе, щоб не зупинятися через складні погодні умови.

Водночас Зеленський передбачив, російський диктатор Володимир Путін призупинить бойові дії через втрату великої кількості військових.

Зазначається, що американська розвідка і військові вже давно задаються питанням, чому Україна так запекло бореться за Бахмут. У березні міністр оборони США Ллойд Остін казав, що місто має «більш символічне значення, ніж стратегічне й оперативне».

Ба більше, деякі американські чиновники кажуть, що битва за Бахмут стала чимось на кшталт «одержимості» для Зеленського та його воєначальників.

Але, як пишуть журналісти, Зеленський може розраховувати на дисфункцію в групі найманців «Вагнера» після загибелі її лідера Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Сили «вагнерівців» захопили Бахмут після місяців кровопролитних боїв. За словами одного з американських чиновників, на тлі загибелі Пригожина і сумнівного майбутнього «Вагнера» українські сили можуть отримати можливість увійти до Бахмута.

При цьому Зеленський відкинув будь-яку думку про те, що Україна не будує свої плани свідомо, і сказав, що його сили дотримуються «всеосяжного плану». Ці плани, як зауважує видання, іноді розділяли Вашингтон і Київ.

Американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила місто Мелітополь на півдні країни. За словами американських офіційних осіб, звільнення Мелітополя дозволить Україні використовувати артилерію ближнього радіусу дії для знищення російських ліній постачання до Криму, чинячи тиск на військовий опорний пункт РФ там.

Деякі американські чиновники кажуть, що український контрнаступ, схоже, не досягне своєї стратегічної цілі – відрізати або звузити сухопутний міст між Кримом і російським кордоном.

Російські мінні поля виявилися потужним захистом, і українська влада надзвичайно занепокоєна можливими великими втратами, які можуть бути спричинені будь-якою спробою прорвати ці бар'єри.

Американські офіційні особи заявили, що незабаром українським військам буде ще важче просуватися вперед, оскільки ґрунт стане м'яким і багнистим. Деякі чиновники вважають, що протягом кількох тижнів українській армії знадобиться час, щоб відновити запаси техніки і відпочити від літніх боїв.

Нагадаємо, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Лідери обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. 

До слова, Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.

Крім того, Україна й США працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема, Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції.

Читайте також:

Теги: Україна США Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
Сьогодні, 06:12
Відключення електроенергії не будуть довготривалими
Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику
18 вересня, 12:15
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
Сьогодні, 03:24

Політика

The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
13K
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
5078
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера
4652
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
4606
Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна
4511
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту