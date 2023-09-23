Для розповсюдження своєї брехні російські фейкороби обрали «УНІАН», «Економічну правду» та UNN

Росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: «Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram-каналі Spravdi.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.

Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали «УНІАН», «Економічну правду» та UNN – Українські національні новини.

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Некоректна адреса «УНІАН»: unian.org, равильна адреса: unian.ua.

Фейкова адреса «Економічної правди»: spletnik-naroda.com, коректна адреса: epravda.com.ua.

Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com, справжня адреса: unn.com.ua.

«Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації», – наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, історія про воїна, який дістався додому з фронту, а його байдужа дружина поїхала у санаторій, є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).