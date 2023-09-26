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В Україні лунала повітряна тривога через загрозу балістики (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні лунала повітряна тривога через загрозу балістики (карта)
Сирени завили у восьми областях України
фото з відкритих джерел

Існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння

У вівторок, 26 вересня, близько 6:16 у ряді областей України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

За кілька хвилин до переліку областей, що під загрозою, додалися Дніпропетровська й Запорізька області.

В Україні лунала повітряна тривога через загрозу балістики (карта) фото 1

Оновлено о 7:13

О 7:13 було оголошено відбій загрози застосування балістики для усіх областей.

Нагадаємо,  25 вересня пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ сповістили, що окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед».

Теги: ракета тривога окупанти Україна

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