В Україні лунала повітряна тривога через загрозу балістики (карта)
Існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння
У вівторок, 26 вересня, близько 6:16 у ряді областей України оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
«Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.
За кілька хвилин до переліку областей, що під загрозою, додалися Дніпропетровська й Запорізька області.
Оновлено о 7:13
О 7:13 було оголошено відбій загрози застосування балістики для усіх областей.
Нагадаємо, 25 вересня пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ сповістили, що окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед».
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