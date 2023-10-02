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Держдеп США підготував секретну стратегію для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держдеп США підготував секретну стратегію для України
фото ілюстративне

Засекречена версія документа втричі більша за публічну версію

Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО. Про це 2 жовтня повідомило американське Politico.

У доповіді, отриманій виданням, детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій і попереджається, що підтримка Заходу може залежати від зниження рівня корупції. За словами журналістів, документ свідчить про те, що чиновники адміністрації Байдена «набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають».

У незасекреченій версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що у майбутньому корупція теоретично може змусити деяких західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з цією проблемою.

Натомість, засекречена версія документа втричі більша за публічну версію і містить набагато більше деталей про цілі США в Україні. Більшість цілей покликані зменшити корупцію. Один із американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив Politico, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами можливість обумовлювати майбутню економічну допомогу «реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій».

(для перегляду – натисніть на документ)

За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги. У документі описуються такі цілі США, як допомога в реформуванні елементів апарату нацбезпеки України, щоб «забезпечити децентралізований, толерантний до ризиків підхід до виконання завдань і зменшити можливості для корупції».

Американська стратегія також передбачає перехід українських військових до стандартів НАТО. Одним із найочікуваніших кроків, перелічених у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною і принципами НАТО. Навіть формат і зміст українських оборонних документів повинні «відображати термінологію НАТО», йдеться в конфіденційному розділі стратегії. Одна з цілей включає створення «плану опору на національному рівні», деталі якого в документі не уточняються.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши «вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби», а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

Американські посадовці також занепокоєні роллю олігархів в українській економіці. Так, у відкритій частині стратегії йдеться про те, що «деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів, є ключовим принципом для відновлення кращої України». Одним з індикаторів успіху, як зазначено в закритій версії, є те, що український уряд «впроваджує значущі реформи, децентралізуючи контроль над енергетичним сектором».

Серед перелічених цілей – допомога місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків та реформування кадрових служб. Як один із прикладів, у стратегії зазначено, що США допомагають Рахунковій палаті України покращити її аудиторську та пов'язану з нею роботу, зокрема, для того, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку з боку США .Стратегія описує способи, якими США допомагають українському сектору охорони здоров'я, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією. Вона закликає підтримувати українські антимонопольні зусилля та ініціативи, спрямовані на збільшення податкових надходжень до державної скарбниці.

У документі міститься заклик до фінансової системи України «збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу» та зменшити роль держави у банківському секторі. Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Нагадаємо, триває 586-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих «Шахеди». Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: США війна Україна

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