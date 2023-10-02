Держдеп США підготував секретну стратегію для України

Засекречена версія документа втричі більша за публічну версію

Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО. Про це 2 жовтня повідомило американське Politico.

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У доповіді, отриманій виданням, детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій і попереджається, що підтримка Заходу може залежати від зниження рівня корупції. За словами журналістів, документ свідчить про те, що чиновники адміністрації Байдена «набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають».

У незасекреченій версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що у майбутньому корупція теоретично може змусити деяких західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з цією проблемою.

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Натомість, засекречена версія документа втричі більша за публічну версію і містить набагато більше деталей про цілі США в Україні. Більшість цілей покликані зменшити корупцію. Один із американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив Politico, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами можливість обумовлювати майбутню економічну допомогу «реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій».

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За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги. У документі описуються такі цілі США, як допомога в реформуванні елементів апарату нацбезпеки України, щоб «забезпечити децентралізований, толерантний до ризиків підхід до виконання завдань і зменшити можливості для корупції».

Американська стратегія також передбачає перехід українських військових до стандартів НАТО. Одним із найочікуваніших кроків, перелічених у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною і принципами НАТО. Навіть формат і зміст українських оборонних документів повинні «відображати термінологію НАТО», йдеться в конфіденційному розділі стратегії. Одна з цілей включає створення «плану опору на національному рівні», деталі якого в документі не уточняються.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши «вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби», а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

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Американські посадовці також занепокоєні роллю олігархів в українській економіці. Так, у відкритій частині стратегії йдеться про те, що «деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів, є ключовим принципом для відновлення кращої України». Одним з індикаторів успіху, як зазначено в закритій версії, є те, що український уряд «впроваджує значущі реформи, децентралізуючи контроль над енергетичним сектором».

Серед перелічених цілей – допомога місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків та реформування кадрових служб. Як один із прикладів, у стратегії зазначено, що США допомагають Рахунковій палаті України покращити її аудиторську та пов'язану з нею роботу, зокрема, для того, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку з боку США .Стратегія описує способи, якими США допомагають українському сектору охорони здоров'я, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією. Вона закликає підтримувати українські антимонопольні зусилля та ініціативи, спрямовані на збільшення податкових надходжень до державної скарбниці.

У документі міститься заклик до фінансової системи України «збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу» та зменшити роль держави у банківському секторі. Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Нагадаємо, триває 586-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих «Шахеди». Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.