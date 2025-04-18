Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
фото ілюстративне

РФ зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру

Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі на Сумщині. Декілька населених пунктів залишились без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумиобленерго.

Зазначається, що Сумах, Кролевці та Шостці частково відсутня електроенергія через ворожих обстріл.

«У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи», – йдеться у заяві.

Також повідомляється, що енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

Прессекретар диктатора Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 18 квітня, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

Згодом Дмитро Пєсков стверджував, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 квітня заявив: «Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій».

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в однійзменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру області.

Також Російська Федерація справді зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру.

«Обстріли дронами, ракетами, включно з балістичними продовжуються, їх менше не стало», – зазначив президент. За словами Зеленського, подібні дії РФ не можна вважати припиненням вогню, оскільки ворог досі продовжує вбивати мирних людей.

Читайте також:

Теги: армія обстріл електроенергія Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 російських дронів знищили розрахунки ППО на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці
Київ пережив майже шестигодинну повітряну тривогу: столицю атакували 45 дронів
19 березня, 08:25
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф дав інтерв'ю Такеру Карлсону
Для команди Трампа Україна – це сектор Гази, а Росія – Ізраїль
22 березня, 12:01
Німеччина хоче повернути строкову службу
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект Безпека
25 березня, 10:08
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
19 березня, 17:37
Дрон врізався в квартиру на 17 поверсі місцевого ЖК
Російський Ростов-на-Дону під атакою БпЛА: дрон врізався в багатоповерхівку (відео)
21 березня, 23:17
Угода передбачає закупівлю для польської армії 111 БМП «Borsuk»
Міноборони Польщі замовило виробництво власних «Борсуків» для посилення армії
27 березня, 16:20
Росія вдарила про Кривогу Рогу 4 квітня балістичною ракетою
Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
4 квiтня, 22:53
Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів
Ворог знову просунувся на Донеччині – DeepState
6 квiтня, 01:51
Росія вдарила по Сумах 13 квітня
«Врятуйте маму!». Відео перших хвилин після ракетного удару РФ по Сумах
14 квiтня, 11:30

Суспільство

Майже 100 російських солдат здійснили спробу втечі з військової частини в РФ
Майже 100 російських солдат здійснили спробу втечі з військової частини в РФ
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи
Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил
Чоловіче ім’я Ігор: як відмінювати і як писати по-батькові? Мовознавиця пояснила зміну правил
В Україні створять центри підготовки до національного спротиву
В Україні створять центри підготовки до національного спротиву
Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових
Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
43K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
14K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
13K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
9510
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua