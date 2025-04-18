РФ зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру

Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі на Сумщині. Декілька населених пунктів залишились без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумиобленерго.

Зазначається, що Сумах, Кролевці та Шостці частково відсутня електроенергія через ворожих обстріл.

«У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи», – йдеться у заяві.

Також повідомляється, що енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

Прессекретар диктатора Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 18 квітня, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

Згодом Дмитро Пєсков стверджував, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 квітня заявив: «Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій».

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в однійзменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру області.

Також Російська Федерація справді зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру.

«Обстріли дронами, ракетами, включно з балістичними продовжуються, їх менше не стало», – зазначив президент. За словами Зеленського, подібні дії РФ не можна вважати припиненням вогню, оскільки ворог досі продовжує вбивати мирних людей.