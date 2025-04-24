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На Сумщині військовий взяв водія у заручники та змусив їхати до Києва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Сумщині військовий взяв водія у заручники та змусив їхати до Києва
Підозрюваного затримали менше ніж за годину
фото: Національна поліція

Порушник зробив кілька пострілів у бік потерпілого

Ввечері, 23 квітня, у Сумській області озброєний чоловік взяв у заручники місцевого мешканця та змусив їхати до Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Як повідомляють у поліції, до них надійшов виклик про те, що чоловік зі зброєю взяв у заручники мешканця Сумського району, та погрожуючи автоматом, змусив його на власному авто відвезти до Києва. Зазначається, що порушник зробив кілька пострілів у бік потерпілого.

Менше ніж за годину поліцейські затримали автомобіль разом зі зловмисником та заручником. Затриманим виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини.

Відомо, що чоловік, якого взяли у заручники, не постраждав, а із затриманим військовим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину. 

Раніше ми писали, що у Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що злочин трапився ввечері 19 квітня. На сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловіка вбив родича, який прийшов до нього у гості. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Днями в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу знайшли тіло. Слідство встановило, що вбитий 61-річний чоловік покликав до себе 60-річного родича, який під час конфлікту завдав декілька ножових поранень у шию.

Зловмисник після скоєного просто пішов з квартири. 

Теги: Київ кримінал Сумщина

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