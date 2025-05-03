Росія завдала авіаудару по Сумщині

Обійшлося без жертв та постраждалих

У ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко, передає «Главком».

За його словами, удар прийшовся по території Шосткинської громади.

За попередніми даними, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.

Над ліквідацією наслідків удару працюють аварійно-рятувальні служби.

До слова, у ніч на 1 травня росіяни атакували Сумщину дронами. Зафіксовано «приліт» по об'єкту промисловості, виникла пожежа.

Нагадаємо, внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Станом на зараз відомо про 47 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед постраждалих є 11-річна дитина. 11 осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.