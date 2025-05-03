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Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах належить до УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

На Сумщині після ухвалення закону про заборону Московської церкви лише одна релігійна громада перейшла до Української православної церкви. Такі дані надала Сумська обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», із 402 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом після ухвалення закону перейшла до УПЦ/ПЦУ лише одна. 

Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами фото 1
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Як повідомлялося, на Житомирщині за останні два роки до Української православної церкви перейшли 22 релігійні громади Московської церкви. В УПЦ МП залишаються 584 релігійні громади.

Водночас на Львівщині за останній рік до Української православної церкви перейшли три релігійні громади Московської церкви. У Запорізькій області станом на сьогодні жодна з релігійних громад Московської церкви не перейшла до Української православної церкви.

Також на Хмельниччині із серпня 2024 року 20 із 629 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. А в Івано-Франківській області станом на сьогодні немає жодної релігійної громади Московської церкви.

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Сумщина православна церква

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