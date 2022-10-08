Голова МЗС Естонії привітав українські спецслужби з вибухом на Кримському мосту

Урмас Рейнсал вважає позитивним моментом той факт, що рух мостом зупинився

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал відреагував на вибух Кримського мосту.

«Естонія, безумовно, вітає це та вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією», – повідомив Рейнсал виданню Delfi.

Урмас Рейнсал фото з відкритих джерел

Крім того, Рейнсал додав, що, на його думку, позитивним моментом є той факт, що рух мостом зупинився.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.